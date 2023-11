Tv: il manager di Pino Insegno, ‘nessuna comunicazione su stop a ‘Eredità’**

Roma, 9 nov. (Adnkronos) – “Apprendiamo dagli organi di stampa che Pino Insegno sarebbe stato estromesso da L’Eredità, ma non abbiamo ricevuto nessuna comunicazione in tal senso nè da Rai nè da Banijay. Al momento, quindi, possiamo solo rilevare l’ennesimo gioco al massacro sulla sua pelle, un gioco che va avanti da mesi con una violenza che non abbiamo mai riscontrato in nessun caso prima”. Diego Righini, manager di Pino Insegno, ha così commentato in una nota le notizie circolate nelle ultime ore che davano per certa l’uscita di Pino Insegno dall’Eredità. “Attendiamo la definizione dell’accordo tra Rai e Banijay per iniziare a lavorare sul programma”, aggiunge Righini.