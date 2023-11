Riforme: Fazzolari, ‘premier più forte nelle dinamiche di palazzo’

Roma, 9 nov. (Adnkronos) – Con la riforma sul premierato “abbiamo rispettato un impegno preso con gli elettori. L’elezione diretta del premier, la legge ribaltone per evitare governo tecnici o” che si arrivi ” a maggioranze non scelte dagli italiani”, con la riforma “rimettiamo al centro la sovranità popolare”, con “un premier molto più forte nelle dinamiche di palazzo”. Lo ha detto il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Giovanbattista Fazzolari, ospite di ‘Cinque Minuti’ su Rai1, nella puntata che andrà in onda questa sera.