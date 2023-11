Roma, 9 nov. (Adnkronos) – “Il sottosegretario Fazzolari in televisione ha affermato che con la riforma costituzionale i poteri del presidente della repubblica non verrano toccati . Un’intollerabile menzogna detta in diretta TV”. Così in una nota il co-portavoce di Europa Verde e deputato di Verdi e Sinistra Angelo Bonelli.