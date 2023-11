Mo: Onu, ‘guerra a Gaza un incendio che potrebbe consumare la regione’

Gaza, 9 nov. (Adnkronos) – “La guerra è un virus che vuole sempre espandersi, e il conflitto attuale è un incendio che potrebbe consumare la regione”. Lo ha affermato alla Conferenza umanitaria internazionale per Gaza di Parigi Martin Griffiths, sottosegretario generale per gli affari umanitari e coordinatore degli aiuti di emergenza alle Nazioni Unite, avvertendo che il conflitto tra Israele e Hamas potrebbe estendersi a una regione più ampia.

“Le Nazioni Unite non possono prendere parte a una decisione unilaterale di espellere migliaia di persone a Gaza nelle cosiddette zone sicure”, ha aggiunto Griffiths, sottolineando che “i civili devono essere protetti. I loro bisogni devono essere soddisfatti ovunque si trovino”.