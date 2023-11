Mo: Gallant, ‘Israele è in una guerra prolungata’

Tel Aviv, 9 nov. (Adnkronos) – Il ministro della Difesa israeliano Yoav Gallant ha detto che Israele è in una “guerra prolungata, ma dobbiamo risolvere le cose rapidamente, anche se non perfettamente”, ha affermato secondo il times of Israel durante un incontro con i direttori generali dei ministeri e i funzionari locali.

Gallant ha aggiunto che il piano militare è quello di fermare il lancio di razzi di Hamas in modo che la vita pubblica israeliana vicino a Gaza possa continuare. “Siamo in una guerra prolungata, e la questione dell’economia civile israeliana è un fattore principale nella gestione della guerra”, ha aggiunto in ministro.