Migranti: Conte, ‘accordo con Albania deportazione di massa temporanea e costosa’

Roma, 9 nov. – (Adnkronos) – L’accordo sui migranti con l’Albania “è un progetto irragionevole, ed è incomprensibile come i ministri Salvini, Tajani e Piantedosi stiano lì zitti a recepirlo. E’ un progetto che Giorgia Meloni confeziona come una deportazione di massa temporanea che ci costerà tantissimo, anche in termini di risorse umane. E’ l’ennesimo spot sulla pelle degli italiani”. Così il presidente del M5S Giuseppe Conte, al termine degli incontri di oggi con le parti sociali e le categorie produttive nella sede del Movimento a Campo Marzio.