Rischia di sgretolarsi il gruppo Noi campani. Vittima delle polemiche seguite alla divaricazione registratasi sulla votazione dei debiti fuori bilancio: Farese e Palladino astenuti, Alboino Greco a favore. Ma dopo aver sottoscritto il documento con gli altri due. Non a caso, Greco, nella dichiarazione di voto così si era espresso: «Ho condiviso sia le istanze proposte dal mio gruppo nei mesi scorsi, così come il documento presentato dal capogruppo Palladino». Auguro che i chiarimenti richiesti vi siano al più presto. Solo per senso di responsabilità verso i cittadini, nonché verso il sindaco, io voto a favore sui debiti fuori bilancio”.

