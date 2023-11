Eicma: Casartelli, ‘aree speciali sono sia sfida che necessità’

Milano, 9 nov. (Adnkronos) – “Oltre ad offrire 8 meravigliosi padiglioni in cui possiamo scoprire il presente della mobilità, sia essa legata alle moto o alle bici, alla propulsione elettrica o a quella endotermica, Eicma 2023 ha voluto dedicare degli spazi a molte aree speciali, che rappresentano non solo una sfida ma anche la necessità di continuare ad offrire nuovi contenuti ai nostri visitatori. ”. Così Giacomo Casartelli, direttore esecutivo di Eicma, nel corso della giornata dedicata ai media dell’80esima edizione di Eicma, l’esposizione internazionale delle due ruote. La sei giorni espositiva accoglie negli spazi di Rho Fiera a Milano 2026 brand, 700 espositori diretti, di cui il 67% proveniente dall’estero in rappresentanza di 45 Paesi con il 30% delle imprese che espongono per la prima volta.

“Ogni anno creiamo delle aree speciali, attraverso progetti dedicati e strutturati ad hoc, che possano generare appeal ed entusiasmo per la nostra utenza, non solo B2C ma anche B2B – spiega Casartelli – Una di queste aree è la YUM, la Your Urban Mobility, concepita per fotografare il presente della mobilità urbana e per parlare di quanto le due ruote rappresentino già una soluzione per le necessità di chi si sposta in città. Poi abbiamo un’area meravigliosa dedicata agli sport e al gaming, che nasce con l’obiettivo di ingaggiare i giovani, trasferendo l’universo valoriale del mondo delle due ruote a quello del gaming con dei contest di sport dedicati alle due ruote. Tra le altre aree speciali c’è MotoLive, che possiamo definire ‘un evento dentro l’evento’, ovvero le attività all’aperto di racing, con l’assegnazione di titoli internazionali, show di freestyle e aree test ride”.