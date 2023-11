Belgrado, 9 nov. – (Adnkronos) – La Fiorentina vince 1-0 sul Cukaricki in un match della quarta giornata del gruppo F di Conference League, disputato a Belgrado. A decidere la partita il gol di Nzola su rigore all’8′. Nell’altro incontro del girone pareggio per 1-1 tra Ferencvaros e Genk. In classifica i viola sono primi con 8 punti, seguono Ferencvaros e Genk a quota 6, il Cukaricki ultimo a zero.