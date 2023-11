Un primo sospiro di sollievo Matteo Andreoletti può tirarlo. Le sensazioni positive dei giorni scorsi sulle condizioni di Filippo Berra sono state confermate nel giorno della ripresa degli allenamenti: nessuna lesione muscolare per il numero 20 giallorosso, solo una contrattura al retto femorale che per il momento non gli ha comunque consentito di lavorare da subito con i compagni.

