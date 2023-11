L’ambulanza 118 del Psaut di Cerreto Sannita effettua interventi senza la presenza del medico negli orari notturni ed è purtroppo in questa fascia oraria che nei giorni scorsi si è consumato il dramma di una paziente deceduta durante i soccorsi a Cusano Mutri. In questo caso l’ambulanza attivata in codice rosso giunge rapidamente sul posto in circa 15 minuti ma purtroppo è senza medico e la paziente versa in gravi condizioni. L’equipaggio sollecita con urgenza la presenza del medico per fare una diagnosi ed impiantare immediata terapia salvavita.

