Tennis: Paolini, ‘sono felicissima, è dura battere Garcia soprattutto indoor’

Siviglia, 8 nov. – (Adnkronos) – “E’ stata una delle mie vittorie più importanti. E’ sempre dura con Caroline, soprattutto indoor. Lei serve fortissimo, io facevo fatica a rispondere ma ho cercato di star lì tutta la partita ed è andata bene”. Così Jasmine Paolini al microfono di SuperTennis dopo il successo su Caroline Garcia che ha dato all’Italia il punto del 2-0 e dunque la vittoria nel tie (così si definiscono i confronti fra nazioni nelle competizioni a squadre nel tennis) contro la Francia. Non avrebbe potuto iniziare meglio, dunque, il percorso dell’Italia nelle Billie Jean King Cup Finals a Siviglia.

Vinto il primo set al tie-break, il secondo set è vissuto su una serie di break e contro-break. Sul 5-5 30-0 Garcia sembrava aver preso un vantaggio competitivo significativo. “Ho pensato: continua a star lì, la chance magari arriverà -ha aggiunto la numero 30 del mondo-. Anche nel terzo set ho fatto fatica all’inizio ma ho cercato di farla giocare, di metterle pressione, di farle giocare più palle possibile. Me lo diceva anche il capitano. Sono felicissima”.

Paolini, che ha voluto ringraziare tutti i componenti dello staff azzurro presente a Siviglia, promette di mettere in mostra lo stesso spirito anche contro la Germania domani. In caso di successo, l’Italia sarà sicura di conquistare la semifinale. “Affronteremo la Germania con la stessa cattiveria di oggi. Sarà importante star lì ogni punto, è una competizione importante, ogni punto conta. Noi daremo il 100% ad ogni partita”.