Riforme: Casellati, ‘su premierato al Senato nessuna scelta politica’

Roma, 8 nov. (Adnkronos) – Opposizioni stupite per l’avvio del dibattito sul premierato al Senato anziché alla Camera? “Deve chiedere alle opposizioni perché si sono stupite, io invece non ho avuto nessun tipo di stupore, nel senso che il Senato appena vistato il provvedimento sull’autonomia differenziata, in genere si guarda a quanti provvedimenti ci sono da una parte e dall’altra. Quindi” del nervosismo delle opposizioni “deve chiedere a loro”, perché da parte del governo “assolutamente non c’è una scelta politica”. Lo dice la ministra per le Riforma Maria Elisabetta Alberti Casellati, intercettata a pochi passi da Palazzo Chigi. “Non voglio fare previsioni” sui tempi della riforma, quelli “li decide la discussione parlamentare”, ma “io non intendo strozzare nessuna discussione”.