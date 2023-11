Riforme: Casellati, ‘limita poteri Capo Stato? Tutte strumentalizzazioni’**

Roma, 8 nov. (Adnkronos) – “Sono tutte strumentalizzazioni perché nella nostra riforma non vengono toccare le prerogative del Capo dello Stato. Non c’è nulla che venga tolto al Presidente della Repubblica”. Così la ministra Elisabetta Casellati a Rainews24.

“Pd e M5S propongono il premierato alla tedesca ma stanno in una grande contraddizione perché il cancellierato da amplissimi poteri al premier mentre il presidente della Repubblica ha meno poteri del nostro, c’è qualcosa che non mi torna”.