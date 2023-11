Sui debiti fuori bilancio si va fino in fondo. La commissione Finanze è determinata, senza differenziazione alcuna tra maggioranza e minoranza. Per questo, la proposta di Angelo Miceli non ha incontrato ostacoli. Innanzitutto, ci sarà un’audizione del dirigente all’Avvocatura Enzo Catalano, per definire un filtro alle vertenze prima di avviare la fase giudiziale. «Nella massa del contenzioso il personale costituisce la parte preponderante che ciclicamente si manifesta, attivato da chi svolge mansioni superiori, per azioni disciplinari, ferie non godute o straordinario non pagato. Insomma occorre intervenire nella fase precedente con strumenti deflattivi del contenzioso».

