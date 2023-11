Mourinho risponde a Sarri "Io ho vinto 26 titoli…"

PRAGA (ITALPRESS) – "Sarri dice che giochiamo un'amichevole? Se qualcuno si deve sentire offeso con le sue dichiarazioni è lo Slavia, non io. Significa che lo Slavia è una squadra senza qualità. Io rispetto sempre i miei avversari, ho già detto che è un'ottima squadra e quello che fa la differenza tra gli allenatori è il modo di pensare alle partite. La differenza tra uno che ha vinto 26 titoli e uno che ne ha vinti pochi è proprio questa mentalità. Non ci sono amichevoli, ma alle parole di Sarri mi piacerebbe sentire la reazione della Serie A perché è stata una critica diretta". Così Josè Mourinho, allenatore della Roma, durante la conferenza stampa che anticipa la sfida allo Slavia Praga di Europa League risponde alla provocazione di Maurizio Sarri che, in vista del derby, aveva paragonato la sfida dei giallorossi a un'amichevole. "Lo Slavia Praga è una squadra forte, ha giocatori di qualità e un allenatore bravo – aggiunge Mourinho parlando del match di domani sera – Noi siamo vicini alla qualificazione, loro non vicinissimi ma hanno una situazione privilegiata rispetto alle altre due. Sarà sicuramente una bella partita". Poi il tecnico portoghese si sbottona sulla formazione annunciando che "giocheremo con la squadra che pensiamo sia la più forte. I tre difensori, che si sentono bene, giocheranno. Svilar giocherà perché fa parte della sua evoluzione fare più partite possibili". Infine un pensiero sull'obiettivo Champions con Mourinho che sottolinea come "cercheremo di fare il meglio in campionato per arrivare tra i primi quattro e vogliamo fare le cose in modo serio per il terzo anno consecutivo e vedere come arriveremo. Non scegliamo tra campionato ed Europa League, ci saranno difficoltà per l'accumulo di partite ma sono cresciuto nel calcio con questo modo di pensare, che la prossima partita è la più importante. Non sono capace di dire che una competizione non mi interessa", conclude lo Special One.

