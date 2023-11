Mo: Le Pen invita elettori Rn a manifestare contro l’antisemitismo

Parigi, 8 nov. (Adnkronos) – Marine Le Pen ha invitato tutti gli elettori del Rassemblement National (Rn) a unirsi alla marcia contro l’antisemitismo organizzata per domenica dai presidenti dell’Assemblea nazionale e del Senato per protestare contro l’aumento degli atti antisemiti in Francia dal l’attacco di Hamas contro Israele il 7 ottobre.

“Chiedo a tutti i nostri membri ed elettori di unirsi a questa marcia”, ha dichiarato l’ex candidato presidenziale di estrema destra a Rtl, giudicando che “è giunto il momento che il popolo francese esprima il suo rifiuto assolutamente totale di fronte allo aumento degli atti di antisemitismo”.