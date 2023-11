Milano: incendio in appartamento, muore una anziana**

Milano, 8 nov. (Adnkronos) – Una anziana donna è morta a seguito di un incendio sviluppatosi all’interno dell’appartamento in cui abitava, in via Armellini 10 a Milano. Il fatto è avvenuto intorno alle 13.30.

Immediati i soccorsi inviati dalla sala operativa dei vigili del fuoco di via Messina. Sul posto sono intervenute squadre di Sesto San Giovanni, Marcello, Centrale e Nucleo Saf, ma per la donna non c’è stato nulla da fare.