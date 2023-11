Milano-Cortina: Abodi, ‘decisione su pista bob non spetta al Governo, estero soluzione estrema’

Roma, 8 nov. (Adnkronos) – “La pista da bob di Cesana? Comprendo lo spirito dell’interrogazione, la volontà è di mantenere la matrice italiana, ma la decisione finale sulla pista da bob non spetta al governo, ma rimane alla fondazione Milano Cortina con il supporto del Cio. L’impegno del Governo è totale ma non si sostituisce agli organi preposti, e sto dando un supporto tecnico”. Lo ha detto il ministro per lo Sport e per i giovani Andrea Abodi, rispondendo al Question time alla Camera sul possibile utilizzo della pista di bob di Cesana, in Piemonte, per le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026. “L’eventuale delocalizzazione all’estero è una soluzione estrema, ove non dovessero apparire ipotesi alternative come quella di Cesana. La priorità è lo svolgimento delle gare in Italia”, ha aggiunto Abodi che ha anche ribadito come “a poco più di due anni il governo ha assunto una posizione responsabile sulla pista, e all’inizio Cortina si pensava che avesse tutte le caratteristiche per essere portata fino in fondo. La pista di Cesana è costata nel 2005, 110 milioni. Un incremento ragionevole rispetto agli ultimi 17 anni. Non ci sono scambi di gare tra sedi all’estero”.