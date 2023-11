Migranti: oggi iniziativa al Pd con Schlein

Roma, 8 nov. (Adnkronos) – Si svolgerà oggi, dalle ore 17, presso la Sala Sassoli al Pd nazionale, l’incontro ‘Immigrazione e accoglienza’ a cui parteciperanno la segretaria Elly Schlein, Pierfrancesco Majorino, responsabile Politiche migratorie e Diritto alla Casa, Marta Bonafoni, coordinatrice della segreteria e responsabile Terzo settore e Associazionismo e, in collegamento, Matteo Biffoni, sindaco di Prato e presidente Anci Toscana e Giorgio Gori, sindaco di Bergamo. Si legge in una nota del Pd.

Il Pd incontrerà i rappresentanti delle associazioni per discutere i 7 punti di un documento sulle politiche migratorie da cui prenderà forma una proposta di Legge quadro sull’immigrazione che sostituisca la Bossi-Fini.