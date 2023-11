“Con riferimento alla plateale ed inopportuna irruzione dell’inviato della trasmissione televisiva ‘Le Iene’, Filippo Roma, avvenuta sabato 4 novembre in Piazza Castello, durante la celebrazione ufficiale della Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate, mi vedo costretto a precisare di avere già provveduto a diffidare oltre un mese fa, per il tramite del mio avvocato, l’inviato e la trasmissione televisiva in occasione della precedente intervista avvenuta in data 29 settembre dinanzi alla Chiesa della SS. Addolorata”, è quanto scrive il sindaco di Benevento Clemente Mastella.

