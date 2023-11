Digitale, 100 anni fa nasceva il papà del microchip Jack St. Clair Kilby

Roma, 8 nov. (Adnkronos) – Esattamente 100 anni fa, l’8 novembre 1923, a Jefferson City, nello Stato del Missouri (Usa), nasceva Jack St. Clair Kilby, l’ingegnere che sarebbe diventato il papà del microchip. Dopo la laurea all’Università dell’Illinois in ingegneria elettrica e il master all’Università del Wisconsin, Kirby iniziò a lavorare nel settore e nel 1958 inventò il primo circuito integrato, conosciuto anche con il nome di microchip, composto da circa dieci componenti elementari. Un’invenzione da condividere con Robert Noyce che produsse i primi microchip nello stesso periodo utilizzando il silicio come semiconduttore a differenza del germanio scelto da Kilby.

Era l’estate del 1958 quando Kilby, ingegnere neo assunto alla Texas Instruments, non avendo ancora diritto alle ferie estive, passo le vacanze lavorando su un problema nella progettazione dei circuiti che era comunemente chiamato ‘la tirannia dei numeri’. Un giorno Kilby finalmente arrivò alla conclusione che la realizzazione di un gran numero di componenti su un singolo pezzo di semiconduttore fosse la soluzione al problema. Il 12 settembre presentò le sue ricerche ad alcuni dirigenti della Texas Instruments. Mostrò loro un pezzo di germanio con un oscilloscopio attaccato, premette un interruttore, e l’oscilloscopio mostrò un’onda sinusoidale, provando che il suo circuito integrato funzionava e che in tal modo aveva risolto il problema. Un brevetto per i “Circuiti elettronici miniaturizzati”, il primo circuito integrato, fu ottenuto il 6 febbraio 1959.

Kilby raggiunse il suo sorprendente risultato nello stesso periodo in cui Robert Noyce creava il suo primo microchip alla Fairchild Semiconductor ma il brevetto di Noyce arrivò 6 mesi dopo. Oltre a quello sui circuiti integrati, Kilby è conosciuto per brevetti relativi alle calcolatrici portatili e alle stampanti termiche ed in totale ottenne circa 60 brevetti.

Dalla tecnologia rivoluzionaria messa a punto da Kilby nascerà il primo microprocessore, l’intel 4004, sviluppato dall’italiano Federico Faggin nel 1968. Nonostante i traguardi raggiunti Kilby dovette aspettare molti anni per ricevere il giusto riconoscimento. Solo nel 2000, cinque anni prima della sua morte, Jack St. Clair Kilby fu insignito del Premio Nobel per la fisica: 65 anni dopo la sua invenzione. Oggi i microchip sono diventati indispensabili per la vita di tutti i giorni, veri e propri pilastri dell’era digitale che stiamo vivendo.

(di Andreana d'Aquino)