Covid: Maiorino (M5S), ‘richiesta commissione inchiesta atto sciacallaggio’

Roma, 8 nov. (Adnkronos) – “Chi ha richiesto l’istituzone della Commissione d’inchiesta sono le stesse persone che mentre c’era la pandemia, che aveva messo in crisi tutto il mondo, gridavano alle riaperture nei giorni dispari e alle chiusure nei giorni pari, uno spettacolo inconcepibile, da lasciare gelare il sangue nelle vene. Si tratta di persone non credibili”. Lo ha detto la senatrice Alessandra Maiorino, vicepresidente del gruppo M5S, intervenendo in Aula nel corso della discussione sull’istituzione di una Commissione di inchiesta sulla gestione del Covid. “Questo è un atto di sciacallaggio sulla paura e sul dolore provato dagli italiani in quel momento”, aggiunge la pentastellata. “Noi -dice- non abbiamo avuto paura, avevamo detto di fare la commissione a 360 gradi, magari avremmo scoperto che Fontana non aveva fatto il massimo per la sua regione”.