Caso Grillo jr: legale imputati, ‘no vittimizzazione secondaria ragazza, valutare credibilità teste’

Tempio Pausania, 8 nov. (Adnkronos) – “Nessuna vittimizzazione secondaria della ragazza. Tutte le domande di oggi al controesame servono per ricostruire i fatti, quindi anche capire come fosse vestita ha un’importanza”. Lo ha detto l’avvocato Gennaro Velle parlando con i giornalisti dopo la denuncia dell’avvocata di parte civile Giulia Bongiorno, secondo cui la ragazza italo-norvegese che ha denunciato Ciro Grillo e tre suoi amici per stupro di gruppo, subirebbe il fenomeno della vittimizzazione secondaria. “Lo stesso criterio vale per le chat dice ancora Velle – perché si valuta l’attendibilità e la credibilità della testimone”.