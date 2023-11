Caso Grillo jr: la ragazza scoppia a piangere durante il controesame, sospesa udienza

Tempio Pausania, 8 nov. (Adnkronos) – Nuova sospensione dell’udienza del processo per il presunto stupro di gruppo di Tempio Pausania che vede imputati Ciro Grillo e tre suoi amici. Durante il controesame, la ragazza italo-norvegese che ha denunciato i 4 ragazzi, è scoppiato di nuovo a piangere e il Presidente Marco Contu ha deciso di sospendere l’udienza per qualche minuto. Il processo riprenderà tra poco per proseguire il controesame con le domande dell’avvocata Antonella Cuccureddu, legale di uno degli imputati.