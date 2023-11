San Sebastian, 8 nov. -(Adnkronos) – La Real Sociedad batte 3-1 il Benfica in un match valido per la quarta giornata di Champions League, disputato alla Real Arena di San Sebastian. Per i baschi a segno Merino al 6′, Oyarzabal all’11’ e Barrenetxea al 21′; per i portoghesi accorcia le distanze Rafa Silva al 4′ della ripresa. Stasera in campo alle 21 Salisburgo-Inter. In classifica Real Sociedad al comando con 10 punti, segue l’Inter a 7, Salisburgo 3 e Benfica fanalino di coda senza punti.