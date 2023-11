Brunetta a Inca Cgil: “La vostra è una storia di successo del nostro Paese”

Roma, 8 nov. (Adnkronos/Labitalia) – “La storia della vostra rete, e di tutte le reti come la vostra, è una storia di successo del nostro Paese, non tutti i Paesi possono vantarle. Orgoglioso di essere oggi ospitante e ospite, qui nella casa dei corpi intermedi, del sindacato, del terzo settore, e voi siete tutto questo insieme. Sono ospitante perchè questa casa pro tempore la presiedo, ma sono anche ospite in questo momento della vostra storia, e questo mi fa sentire parte di voi. Essere ospitante, ma anche ospitato, oggi mi fa sentire ottimista per il futuro ma anche orgoglioso”. Lo ha detto il presidente del Cnel, Renato Brunetta, intervenendo alla presentazione del Bilancio sociale 2022 dell’Inca Cgil, nella sala plenaria ‘Marco Biagi’ del Cnel.

“Io sono un vecchio socialista e sono rimasto tale, e quando vedo una rete come la vostra, nata nel 1945, non posso che provare condivisione. La vostra -ha continuato Brunetta- è una storia di solidarietà, di cultura sociale, della cittadinanza del lavoro, delle relazioni umane, personali, dentro una cultura sociale, ideologica e politica come è gusto che sia. Tutta questa vostra storia si è formata naturalmente, è cresciuta nel tempo, ed è una storia bella del nostro Paese”, ha sottolineato.

E Brunetta ha ricordato “che per voi noi ci siamo. Il Cnel ha potere di iniziativa legislativa, di scrivere una legge e mandarla in Parlamento. Possiamo mettere attenzione su tematiche di assistenza, che il Parlamento non ha avuto modo di affrontare”, ha concluso.