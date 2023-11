Terzo polo: Giunta Senato rinviata a domani, prosegue ‘moral suasion’ La Russa

Roma, 7 nov (Adnkronos) – E’ stata rinviata a domani la riunione della Giunta per il regolamento del Senato chiamata a dirimere la controversia tra Iv e Azione sul gruppo parlamentare di palazzo Madama. In queste ore, si apprende dalla Giunta, sta andando avanti l’opera di ‘moral suasion’ del presidente del Senato Ignazio La Russa per comporre ogni divergenza e arrivare a una soluzione del caso.

Nel caso in cui non si arrivasse ad un accordo tra le due componenti del gruppo, l’orientamento emerso in Giunta sarebbe quello di coinvolgere gli organi di autodichia del Senato.