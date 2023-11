Senato: Calandrini (FdI), ‘designati relatori per manovra e dl Anticipi’

Roma, 7 nov. – (Adnkronos) – “Questa mattina sono stati designati i relatori per l’esame della Legge di Bilancio e del decreto Anticipi. In particolare per il primo provvedimento saranno Guido Quintino Liris (FdI), Elena Testor (Lega) e Dario Damiani (Forza Italia). Invece, per quanto riguarda il decreto Anticipi i senatori relatori saranno Vita Maria Nocco (FdI), Claudio Borghi (Lega) e Dario Damiani”. Lo comunica il senatore di Fratelli d’Italia, Nicola Calandrini, presidente della Commissione Bilancio.