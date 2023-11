Malumore ed ira ieri mattina per i genitori dei piccoli frequentanti il plesso scolastico ‘San Giuseppe Moscati’ afferente all’Ic “Sant’Angelo a Sasso”. Il tutto venutosi a creare per un disservizio legato alle forti precipitazioni dei giorni scorsi che ha costretto gli organi preposti, Comune, a chiudere la scuola. Il problema è che la notizia della chiusura, stando a quanto dichiarato dai genitori, è stata data solo ieri mattina quando alcuni erano «già in auto con i bambini».

