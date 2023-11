Roma, 7 nov. (Adnkronos) – Il premierato? “Non ne abbiamo ancora discusso, va letto il documento definitivo ma personalmente non mi piace, il testo non è così chiaro per esser una norma costituzionale. Il mio è un no insomma, avrei preferito la sfiducia costruttiva”. Lo dice a Rai Radio1, ospite di Un Giorno da Pecora, l’esponente della Svp, Manfred Schullian.