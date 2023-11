Monza: lo fermano per un controllo stradale e gli trovano 15 chili di droga in auto

Milano, 7 nov. (Adnkronos) – Lo hanno fermato per un normale controllo stradale e gli hanno trovato 15 chilogrammi di droga in auto. E’ accaduto nel pomeriggio dello scorso sabato ad Arcore, in provincia di Monza Brianza.

Gli agenti di una pattuglia della polizia di Stato, sottosezione polizia stradale di Arcore, hanno intimato l’alt ad un’auto che transitava all’altezza dello svincolo di Sesto San Giovanni della Tangenziale Nord, intersezione con viale Italia. ​Il conducente si è mostrato tranquillo, consegnando senza problemi i documenti per l’identificazione; durante la fase di verifica, tuttavia, il forte odore di marijuana proveniente dall’abitacolo ​ha insospettito i poliziotti i quali hanno notano che sul divanetto posteriore della vettura c’era una borsa piuttosto voluminosa.

​Accortosi che qualcosa non stesse andando per il verso giusto, il conducente ha ingranato velocemente la marcia tentando di darsi alla fuga, facendo scaturire un inseguimento. Dopo poche centinaia di metri, però, è stato bloccato e arrestato. Nel borsone, gli agenti hanno trovato 15 pacchetti contenenti 14,600 chilogrammi di marijuana.