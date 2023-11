Mo: Unrwa, ‘non esiste un posto che sia sicuro a Gaza’

Gaza, 7 nov. (Adnkronos) – “Non esiste un posto che sia sicuro a Gaza”. Lo ha scritto su X l’agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati palestinesi (Unrwa), affermando che 66 palestinesi sono stati uccisi mentre si rifugiavano in 50 delle sue scuole e altre installazioni nell’ultimo mese.

Altre 540 persone sono rimaste ferite, ha aggiunto l’Unrwa, precisando che le vittime sono state colpite in “luoghi che dovrebbero essere protetti dal diritto internazionale umanitario”.