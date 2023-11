Mo: Onu, ‘condanna atti terroristici Hamas e dolore per civili uccisi a Gaza’

Washington, 7 nov. (Adnkronos) – “Un mese dopo i terribili eventi del 7 ottobre, il Segretario generale ribadisce la sua totale condanna degli atti terroristici commessi da Hamas in Israele per i quali non esiste alcuna giustificazione. Non dimenticherà mai le immagini orrende di civili uccisi e mutilati e di altri trascinati in prigionia. Ribadisce il suo appello per il loro rilascio immediato e incondizionato”. Lo scrive in una nota il portavoce del segretario delle Nazioni Unite Stéphane Dujarric.

“Il Segretario Generale – precisa – resta estremamente addolorato per l’uccisione di civili a Gaza e per la catastrofe umanitaria che continua a verificarsi a Gaza, con un prezzo inimmaginabile per i civili. Ribadisce inoltre la sua richiesta di un immediato cessate il fuoco umanitario”.