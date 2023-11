Mo: in corso veglia a Tel Aviv per chiedere rilascio ostaggi detenuti a Gaza

Tel Aviv, 7 nov. (Adnkronos) – A Tel Aviv si sta svolgendo una veglia a lume di candela, con parenti e amici delle persone tenute in ostaggio a Gaza che chiedono il loro rilascio.

Manifestazioni simili hanno avuto luogo davanti al parlamento israeliano a Gerusalemme, così come vicino alla sede delle Nazioni Unite a New York, nelle ultime settimane.

Stamattina Amnesty International ha anche chiesto il “rilascio immediato e incondizionato di tutti gli ostaggi civili” trattenuti a Gaza dal 7 ottobre.