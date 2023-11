Roma, 7 nov. (Adnkronos) – “Questo accordo con l’Albania non è neanche un accordo perchè in questo Paese gli accordi internazionali devono passare dal Parlamento e on abbiamo ancora visto nulla forse perchè sanno che viola il diritto internazionale, il diritto europeo e anche la nostra Costituzione”. Così Elly Schlein a Di Martedì su La7. “Che fanno? Fanno una sezione del tribunale” per decidere sulle richieste di asilo “in Albania? Ma di cosa stiamo parlando”.