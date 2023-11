Migranti: Meloni, ‘terroristi tra loro? ‘Equazione sbagliata ma c’è questione sicurezza’

Roma, 7 nov (Adnkronos) – È giustificato il timore che tra i migranti possano nascondersi potenziali terroristi, visto l’acuirsi della tensione dovuto alla guerra in Medio Oriente? “Purtroppo, i fatti di cronaca ci dicono che già in passato i responsabili di attentati in Europa sono sbarcati illegalmente in Italia. È sbagliata l’equazione tra immigrazione irregolare e terrorismo, ma è indubbio che un vasto contesto di illegalità possa diventare un terreno fertile per organizzazioni criminali e anche terroristiche. Per questo ho sempre detto che la questione immigrazione è anche una questione di sicurezza”. Lo dice Giorgia Meloni al ‘Messaggero’.