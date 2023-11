Aspettava un momento del genere Riccardo Improta da decisamente tanto tempo. Un istante utile per togliersi di dosso i fantasmi del passato e le incertezze di questo nuovo inizio, molto più fisiche che dettate all’attaccamento alla maglia e alla causa giallorossa. La retrocessione in Serie C ha lasciato il segno dal punto di vista delle scorie mentali ed ha scavato un solco tra sé stesso e la piazza giallorossa, cancellato giorno dopo giorno dalle sensazioni del nuovo inizio e dalle risposte sul campo.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia