Il Comitato Civico “Tutti per l’ambiente, l’ambiente per tutti” costituitosi a Colle Sannita ha come scopo quello di operare in campo sociale, culturale ed istituzionale al fine di promuovere la difesa del territorio e la tutela dell’ambiente.

La prima battaglia che il Comitato sta portando avanti è l’opposizione alla realizzazione di un impianto di produzione di biometano dalla digestione anaerobica di biomasse agricole e zootecniche con compostaggio da ubicare nel Comune di Colle Sannita in Con Fraz. Decorata c/da Cese.

