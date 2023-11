Chiusura per il programma Erp a Capodimonte per 54 alloggi di cui 34 in tre palazzine di nuova costruzione e venti in alloggi da sottotetto in condomini già esistenti con la consegna di queste ultime unità abitative ieri mattina in via Carlo Labruzzi: conclusione di un iter particolarmente complesso per la necessità di integrare interventi in costruzioni già esistenti e già abitate e per la posizione di nuove installazioni servizio dedicate.

