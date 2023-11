Caso Grillo jr: la ragazza tra le lacrime, ‘dopo lo stupro di gruppo mi volevo suicidare’

Tempio Pausania, 7 nov. (Adnkronos) – “Dopo lo stupro di gruppo mi volevo suicidare, correvo sui binari per farmi mettere sotto da un treno”. E’ la drammatica testimonianza della ragazza italo-norvegese, la presunta vittima della violenza di gruppo che sarebbe avvenuta la notte tra il 6 e il 7 luglio del 2019 nel residence del figlio di Beppe Grillo, in Costa Smeralda. Imputati sono Ciro Grillo e i suoi amici, Edoardo Capitta, Francesco Corsiglia e Vittorio Lauria. Oggi nessuno degli imputati era in aula.