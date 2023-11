Campi Flegrei: Musumeci, ‘zona rossa bradisismo ‘copre’ 15mila edifici, 85mila persone coinvolte’

Roma, 7 nov. (Adnkronos) – “Abbiamo definito la zona rossa legata al rischio bradisismo” nell’area dei Campi Flegrei. Il decreto emanato il mese scorso “prevedeva la sua definizione, da non confondere con la zona rossa legata al rischio vulcanico che esiste già da diversi anni”. La nuova zona rossa legata al bradisismo “è stata determinata su parametri fisici”, e si estende lungo un’area che interessa “85mila persone e 15mila edifici”, il perimetro comprende in “parte Pozzuoli, in parte Napoli e in parte la città metropolitana di Napoli. L’area è stata definita in base a un sollevamento del suolo di 10 cm in 8 anni”. Lo annuncia il ministro per la Protezione Civile Nello Musumeci, al termine dell’incontro a Palazzo Chigi che ha visto attorno al tavolo tutti i sindaci dell’area interessata e gli esperti.