Campi Flegrei: Musumeci, ‘resta allerta gialla, arancione non è all’orizzonte’

Roma, 7 nov. (Adnkronos) – Sui Campi Flegrei “resta l’allerta gialla”, lo scatto a quella arancione “non è all’orizzonte”. Lo chiarisce il ministro per la Protezione Civile Nello Musumeci, al termine dell’incontro a Palazzo Chigi che ha visto attorno al tavolo tutti i sindaci dell’area interessata e gli esperti, riuniti in “un confronto sereno, costruttivo e responsabile. Questo punto stampa – dice il ministro – è per evitare di alimentare una linea di comunicazione dalla quale emerge una interpretazione non corretta” della situazione.

“La Commissione grandi rischi – prosegue – è chiamata per affrontare” e tirare le fila di quel che accade nell’area interessata e “dichiara di mantenere l’allerta gialla”, pur intensificando le “esercitazioni sui luoghi interessati”. Gli esperti, nello specifico, sostengono “che il sisma si stia evolvendo, ma in questo momento l’allerta gialla è ampiamente confermata”. Detto ciò, chiarisce Musumeci, “il mondo scientifico purtroppo non ha certezza assoluta di fronte a eventi della natura”. “La zona è ballerina, ma siamo relativamente tranquilli”, perché “possiamo tenere sotto controllo quel territorio in tutte le sue manifestazioni”.