Campi Flegrei: Bonelli (AVS), ‘preoccupati da parole Musumeci’

Roma, 7 nov. (Adnkronos) – “Oggi in Commissione, rispondendo a una mia sollecitazione, il ministro Musumeci ha detto esplicitamente, riportando quanto scritto nel verbale della Commissione grandi rischi, che le strutture della protezione civile si devono preparare all’eventuale necessità di passare rapidamente verso un livello di allerta superiore rispetto all’attuale giallo, facendo chiaramente intendere che l’allerta potrebbe essere anche rossa”. Così Angelo Bonelli, co-portavoce nazionale di Europa Verde e deputato di Alleanza Verdi e Sinistra.

“Il ministro sostiene che le popolazioni devono convivere con questo rischio come avviene in Paesi come il Giappone. Ma in Giappone sono stati fatti investimenti per la messa in sicurezza dal rischio sismico di edifici e infrastrutture mentre in Italia, a oggi, nessuna risorsa è stata stanziata nonostante un OdG presentato dall’on. Borrelli e votato dalla Camera”.

“Di fronte alla nostra richiesta di rivedere il decreto alla luce di quanto riportato dal Ministro, ovvero che si alzi il livello di allerta nei campi Flegrei, – prosegue, – la risposta è stata che il decreto non si modifica perché nulla c’è da aggiungere alle misure preventive già previste. La situazione è preoccupante anche alla luce del fatto che, nell’ultimo verbale della Commissione grandi rischi, per la prima volta si parla della presenza di magna nel sottosuolo. Eppure, – conclude Bonelli, – non esiste neanche un piano di evacuazione”.