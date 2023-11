La velocità di crociera tenuta dal Benevento di Matteo Andreoletti è da prima della classe. Dopo la falsa partenza di Torre del Greco, la formazione giallorossa ha iniziato a viaggiare con l’acceleratore a tavoletta e a tenere un ritmo da primato: escludendo il match d’esordio con la Turris – dove la Strega ha rimediato quella che per il momento è l’unica sconfitta stagionale -, l’undici sannita tiene una media di 2,27 punti a partita, per una proiezione finale di 84 punti al termine della stagione regolare, quota in teoria sufficiente per garantirsi la promozione diretta.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia