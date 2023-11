Entro fine anno al Comune di Benevento ci sarà un altro dirigente. Si occuperà dell’Urbanistica, attualmente in capo ad Enzo Catalano.

Opportunamente, l’amministrazione si è convinta che non può essere un settore abbinato ad altri. Anche se, indipendentemente dai risultati e dagli obiettivi centrati, a svolgere le funzioni di dirigente non poteva più essere Catalano, visto pure il parere del Consiglio Nazionale Forense che ribadisce la necessità, ai fini dell’iscrizione nell’Elenco Speciale, dello svolgimento delle funzioni di Avvocato pubblico in via esclusiva.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia