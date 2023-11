Pioli "Col Psg bivio Champions, serve prestazione all'altezza"

MILANO (ITALPRESS) – "Primo bivio stagionale? Di sicuro in Champions. E per questo domani contro il Psg vogliamo mettere in campo una prestazione all'altezza. Veniamo da due settimane difficili, ma il campionato è ancora lungo". Così il tecnico del Milan Stefano Pioli ha presentato la sfida di Champions contro il Psg in programma domani a San Siro. "L'ultima prestazione è stata deludente, lo sappiamo e per questo vogliamo mettere in campo una prestazione all'altezza. L'abbiamo rivista, valutata, siamo stati troppo poco lucidi, poco qualitativi e intensi, caratteristiche che abbiamo e che dobbiamo mettere domani visto che è una gara difficile. Dobbiamo ritrovare in campo il nostro modo di giocare con grande senso di responsabilità" ha detto Pioli, che ha anche parlato del suo futuro sulla panchina rossonera. "La passione che ho nel mio lavoro mi porta a stare concentrato sul presente. Ripeto che il club mi sta mettendo nelle migliori condizioni per lavorare bene, ho una squadra forte, so che devo rispondere di risultati e prestazioni e questi vanno migliorati. Voglio vedere la squadra che conosco, che sa mettere in campo le proprie idee, le proprie qualità. Va rimessa quella mentalità su cui abbiamo lavorato in questi anni. Il Psg è una squadra che può vincere la Champions, un mese fa aveva qualcosa che non funzionava ma adesso è al 100%, tuttavia dobbiamo giocarcela con tutta la convinzione possibile. Loftus-Cheek pronto? Sta meglio, non so se ha i 90' nelle gambe anche se durante l'infortunio ha lavorato bene. Credo possa giocare un minutaggio non completo ma sufficiente per essere disponibile sia dall'inizio o a gara iniziata".

"Lavoriamo per reagire e per ritrovare il nostro livello. Non abbiamo iniziato bene, ma vogliamo fare bene nelle prossime tre partite. Affrontiamo una squadra forte, ma lo siamo anche noi. Dobbiamo mettere in campo quello che sappiamo fare. Giochiamo in casa nostra e dobbiamo dare tutto. Dobbiamo ritrovare la nostra fiducia e la nostra grinta" ha aggiunto il portiere rossonero Mike Maignan.

