Ha inseguito il gol per tutta la partita. A tratti sfiorato o cancellato da un incredibile Fumagalli con il quale ha scherzato a fine partita. “Ha fatto gli straordinari stasera” ha raccontato in telecamera, poi l’abbraccio proprio del portiere avversario che in quell’istante passava di lì. “Ma falla finita”, gli ha sussurrato sorridendo. “Ecco, gli faccio i complimenti e vengo insultato” ha chiuso Alessandro Marotta con un gran sorriso che racconta il momento d’oro vissuto dal suo Benevento.

