Il progetto del ponte sullo Stretto attira l’attenzione del Wall Street Journal

(Adnkronos) – “Nessuno ha mai costruito un ponte così grande, quindi è una sfida incredibile”, con queste parole Raimondo Betti, professore di Ingegneria presso la Columbia University e tra i più grandi esperti in materia di ponti sospesi, presenta ai microfoni del Wall Street Journal il progetto del ponte sullo Stretto.

Il Parlamento italiano ha da poco approvato, infatti, il piano per costruire il ponte sospeso più lungo al mondo tra la Sicilia e la terraferma, un’area soggetta a venti di 170 miglia all’ora, forti correnti marine e terremoti, “un’opera imponente, che potrebbe contribuire a risolvere uno dei maggiori problemi del Sud Italia collegando 5 milioni di persone in Sicilia alla terraferma”, spiega il Wsj.

Il progetto del ponte, che avrà una lunghezza di circa 3.540 metri (2,2 miglia), potrà dare lavoro a circa 100.000 persone, contribuendo a ravvivare l’economia, depressa, del Sud Italia.

Fondamentali saranno le due torri gigantesche che sosterranno il ponte, “ognuna alta 100 piedi (circa 30,5 metri, ndr.) in più dell’Empire State Building di New York”, specifica il quotidiano statunitense di economia e finanza che elogia la maestosità del progetto.

D’altronde le difficoltà che dovrà affrontare il consorzio guidato da Webuild sono molte, e rappresentano una sfida epocale per il mondo ingegneristico.

Secondo gli esperti, l’area destinata al ponte sullo Stretto è il punto di incontro tra le placche tettoniche eurasiatica e africana. Una faglia notoriamente attiva, che ha causato una scossa di magnitudo 7,5 nel 1908 e una di magnitudo 6,1 centocinquant’anni dopo.

Il progetto è studiato per far sì che, in caso di terremoto, il ponte si pieghi lentamente, subendo una ridotta attività sismica, grazie a “uno dei più recenti sviluppi ingegneristici del ponte”, ovvero i montanti a forma di clessidra illustrati chiaramente nel video del Wall Street Journal. Questi montanti permettono alle gambe di flettersi più di un tradizionale puntone a croce, abbattendo l’intensità sismica di eventuali terremoti.