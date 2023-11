E’ un Benevento inarrestabile che ha fa la cosa più scontata nel turno che ha visto quasi tutte le concorrenti inciampare (eccezion fatta per la Juve Stabia): vince a Messina, conquista l’undicesimo risultato utile consecutivo, mette a referto l’ottavo clean sheet in dodici partite disputate finora e soprattutto diventa l’immediata inseguitrice delle Vespe, in virtù del sorpasso ai danni dell’Avellino. Insomma, se era la giornata di una grande occasione, i giallorossi non se la sono lasciata sfuggire, sbancando il ‘Franco Scoglio’ non a caso, non per miracolo, ma esclusivamente per merito, in particolar modo grazie a una ripresa giocata su standard qualitativamente elevati. Finisce 1-0, un successo che porta la firma di Improta e un risultato che avrebbe potuto assumere proporzioni più ampie, se solo l’undici sannita non avesse trovato sulla sua strada uno straordinario Fumagalli, autore di almeno tre interventi miracolosi.

